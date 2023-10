Palermo, Corini: “C’è grande rammarico per aver perso gara importante”

"La vittoria ci avrebbe portato in zona promozione diretta. C’erano tutti gli ingredienti, anche se a volte le scelte ci hanno penalizzato". È un Eugenio Corini sconsolato ed arrabbiato quello presentatosi in conferenza stampa successivamente alla sconfitta del Palermo contro il Lecco. La verità, come riprende anche lo stesso mister rosanero, è che gli avversari non erano per nulla da sottovalutare.