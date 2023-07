Palermo, Corini: “Ci stiamo preparando al meglio per la prossima stagione”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, Eugenio Corini ha parlato dal raduno di Veronello del Palermo. L'allenatore non vede l'ora che inizi il nuovo campionato, fiducioso di avere tra le mani una squadra dalle ambizioni importanti: "Voglio dire che ci stiamo preparando al meglio delle nostre possibilità per una stagione piena di soddisfazioni. Ricominciamo con grande motivazione ed energia questa preparazione. Ci attende una stagione molto impegnativa, ma sappiamo cosa dobbiamo e vogliamo fare. Per la città, per i tifosi". Il tecnico non ha dimenticato la deludente stagione appena conclusa, con i rosanero che non sono riusciti a rientrare nei playoff, ma guarda con favore verso la prossima.