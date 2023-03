Palermo, Corini: “Cinque pareggi con qualche rammarico. Brunori? Infortunio da valutare”

Pareggio con sei gol a Cittadella per il Palermo di Eugenio Corini. Il tecnico rosanero al termine dell'incontro ha analizzato il 3-3: "Abbiamo lavorato su un inizio diverso rispetto quello che ci aspettavamo e che avevamo preparato. È stata una partita con un grandissimo dispendio, c’è un pizzico di rammarico ma anche la soddisfazione di averla ribaltata. Sfilza di parità? Alcune potevamo vincerle. Abbiamo l’ambizione e la volontà di entrare nella zona alta della classifica. Vincere è importante, lo sappiamo, ma nei cinque pareggi potevamo portare a casa un paio di vittorie. Sarà una grande occasione venerdì col Modena in casa. E stimolo tutti i tifosi, ci proveremo fino alla fine". Poi la condizione di Brunori e il percorso dei rosa. “Matteo ha un risentimento al flessore e attenderemo 24 ore per l’esame strumentale. Adesso c’è la volontà di fare un calcio di un certo tipo e abbiamo trovato un buon equilibrio difensivo”.