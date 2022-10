Palermo, Corini: “Cittadella esperto noi nessun passo indietro rispetto al Pisa”

Un pareggio molto deludente del Palermo oggi in casa contro il Cittadella. Il pubblico ha fischiato la squadra al 90'. Intervenuto in conferenza stampa dopo il pari a reti bianche il tecnico rosanero Eugenio Corini ha commentato così la prestazione della sua squadra: "La qualità dell'avversario è sotto gli occhi di tutti, il Cittadella ha fatto una gara tosta. Loro sono esperti nella categoria, da 10 anni fanno la B. Il secondo tempo è stato più maschio. Non vedo un passo indietro rispetto alla gara contro il Pisa. Noi dobbiamo lavorare con forza ed inerzia per spostare la positività dalla nostra parte. Oggi stiamo cercando di portare più giocatori per avere più densità, possiamo fare meglio, ma la squadra c'ha provato fino alla fine. Poi dobbiamo sempre capire che c'è sempre un avversario davanti".