Palermo, Corini: “Clima squadra straordinario, mi ricorda quello della Juve…”

Ultima trasferta prima di lasciare spazio alla pausa Nazionali e riposare mente e corpo. È questa la lettura che deve avere il Palermo riguardo la prossima gara in casa del Modena. Per Eugenio Corini l'importante sarà vincere per mantenersi nelle zone alte della classifica pur affrontando una squadra di grande rispetto.

PERCORSO: "Stiamo coltivando un percorso, c’è la volontà dei ragazzi di curare ogni minimo particolare - ha dichiarato Corini in conferenza stampa -. Noi come staff siamo sempre presenti e disponibili con i giocatori, vogliamo creare la voglia di stare assieme". Parlando poi dell'avversario: "Il Modena l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato. È una squadra solida ed equilibrata, hanno giocatori di grande qualità che possono mettere in difficoltà, come Tremolada. Ora come ora hanno perso una sola partita e stanno meritando di stare dove sono. Abbiamo piena consapevolezza di affrontare una squadra di valore". L'appuntamento per la sfida è in programma per questo sabato, 7 ottobre, con calcio d'inizio alle ore 14:00.