Palermo, Corini: “Con forza e orgoglio abbiamo recuperato”

Tanta sofferenza del Palermo a Perugia che sotto di due gol in due circostanze alla fine porta a casa un punto Dal Curi chiudendo 3-3. Il tecnico rosanero Eugenio Corini, ha analizzato il match: "Nel primo tempo abbiamo fatto davvero male, era un peccato dopo aver fatto una certa preparazione tattica e tecnica nelle ultime settimane, giocare così. Il Perugia l’anno scorso è arrivato ottavo. E questo Perugia è quasi uguale a quello dell’anno scorso, quindi non mi stupisco. I ragazzi di Castori sono stati in grado di andare in un binario giusto per i primi 7-10 minuti. Noi però dopo siamo stati altrettanto bravi. Noi siamo stati bravissimi a recuperare e questo significa che abbiamo forza e orgoglio, ed è importante per noi. Se la partita fosse durata qualche minuto in più probabilmente l’avremmo anche vinta, e questo è un ottimo sintomo, ci deve far capire molto", le sue parole riportate dal Giornale di Sicilia. Poi una battuta sul mercato e sui possibili nuovi innesti: "Sì, mi aspetto qualcosa da questo mercato. Arriveranno giocatori che ho richiesto e stiamo lavorando con la società per questo. Ma comunque non abbiamo una panchina corta, tutti coloro che sono entrati a partita in corso hanno fatto davvero bene, come ad esempio Saric, di cui sono molto contento", ha detto il tecnico.