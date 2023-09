Palermo, Corini: “Contento della squadra, ora vinciamo anche le partite sporche”

"A Reggio Emilia abbiamo vinto con rabbia, mi è piaciuto. Ottima reazione. Sono contento di questa squadra perché vinciamo anche le partite sporche, abbiamo gente che ha vinto la Serie B e ciò ci aiuta ed alza il livello" . Queste le parole di Eugenio Corini in conferenza stampa. L'allenatore ha presentato la prossima sfida di campionato che vede il Palermo ospitare la Feralpisalò. Prima fatto una riesamina della scorsa partita - quella contro la Reggiana vinta per 1-3 - poi ha parlato dei prossimi avversari. "La Feralpisalò è una squadra ben costruita che ha le idee chiare e sa cosa deve fare in campo - ha dichiarato l'allenatore rosanero - . Noi giocheremo per vincere, abbiamo le caratteristiche per farlo e lo vogliamo, ma occhio agli avversari".

In conclusione, Eugenio Corini ha espresso due parole anche sul calciomercato. Nell'ultima settimana sono infatti arrivati i rinforzi che tanto il Palermo aspettava, come Coulibaly per il centrocampo e Di Francesco per l'attacco. "Sono due giocatori importanti - ha dichiarato l'allenatore - . Di Francesco può giocare molto bene a destra, ne avevamo bisogno. Per il centrocampo avevamo un’idea precisa e abbiamo trovato quelle caratteristiche in Coulibaly. Sicuro che non giocheranno dall'inizio contro la Feralpisalò".