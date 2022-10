Palermo, Corini: “Contro il Cittadella c’è necessità di vincere”

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini ha presentato il match di domani contro il Cittadella. Prima dichiarazioni sulle reti subite: "Concediamo meno delle partite iniziali e questo è un dato importante. C'è una volontà in campo di applicare alcuni principi che abbiamo fatto in allenamento. Sulla partita di domani, abbiamo la consapevolezza di avere la necessità di vincere. Ogni mio giocatore lo guardo, lo stimolo e poi faccio delle scelte di cui mi assumo le responsabilità. La scelta dipende dal momento, sono tutti calciatori di valore e spetta a loro far vedere cosa possono dare in campo."