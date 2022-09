Palermo, Corini: “Contro il Frosinone serve stesso approccio visto col Genoa”

Il mister del Palermo, Eugenio Corini in conferenza stampa oggi ha presentato il match di domani contro il Frosinone del tecnico Fabio Grosso. Proprio su questo tema le prime parole dell'allenatore rosanero: “A Frosinone mi farà piacere ritrovare Fabio Grosso che insieme a me ha fatto parte di quel grande Palermo. Ho detto alla squadra ad inizio settimana di aver tracciato una linea ed è quello che ci deve accompagnare: quella cattiveria agonistica, quella voglia, fa la differenza. Tutte cose che portano a vincere una partita anziché perderla. La gara contro il Frosinone è una partita importante che arriva dopo il Genoa dove c’è stata la reazione giusta ed è la base per costruire il nostro percorso. Spero che a Frosinone ci sia lo stesso approccio". Ritiro a Manchester? Ho chiesto alla società di fare questo mini-ritiro per approfondire la conoscenza con i giocatori, per consolidare i rapporti tra loro. Ringrazio la proprietà per averci messo a disposizione una struttura fantastica, è il sogno di ogni allenatore e calciatore”.