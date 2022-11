Palermo, Corini: “Contro il Venezia sarà uno scontro importantissimo”

Il Palermo dopo la sconfitta esterna sul terreno di Cosenza va in cerca di riscatto al Renzo Barbera. I rosanero riceveranno il Venezia penultimo in classifica. Il mister Eugenio Corini in conferenza stampa ha presentato il match di domani contro i lagunari: “Abbiamo una grande voglia di mettere in campo queste due settimane di lavoro con le nostre qualità e le nostre attitudini. Contro il Venezia sarà uno scontro importantissimo in ottica di una classifica molto corta. Mi aspetto in queste sei partite prima della sosta di fare più punti possibili e fondamentali per questo campionato equilibrato”.