Palermo, Corini: “Cosenza avversario ostico. Vietato sbagliare atteggiamento”

"Che valore do a questa sfida? Sicuramente affrontiamo una squadra che viene da un periodo difficile. Ha iniziato bene poi hanno cambiato tecnico. Sarà un avversario ostico. Loro stanno vivendo quanto vissuto da noi qualche settimana fa. Veniamo da due vittorie e in un percorso di crescita questa è una gara importante anche per far crescere il nostro livello. Stanno preparando al meglio la sfida e noi l’abbiamo preparata bene. Mi aspetto di consolidare un certo tipo di atteggiamento che ci ha portato a raggiungere determinati risultati. Il Cosenza è una squadra propositiva. Dobbiamo fare una buona fase di non possesso e prendere quello spazio che lasceranno. Dobbiamo alzare sempre il livello ed essere sempre equilibrati. Il punto di svolta è il risultato che si ottiene a fine campionato. Mi aspetto continui miglioramenti. Ai ragazzi ho detto che non bisogna sbagliare l’atteggiamento. Stulac questa mattina ha provato ma sentiva male alla caviglia. Nel giro di 4/5 giorni dovrebbe ristabilirsi. Buttaro è venuto al campo solo un giorno e non ci sarà. Lancini ha la febbre. Mancherà anche Elia che è stato operato e sta recuperando".