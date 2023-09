Palermo, Corini: “Cosenza gara importante, dobbiamo fare punti…”

VITTORIE: L'allenatore ha avvertito la squadra di non perdere la testa e non farsi distrarre dalle precedenti vittorie. Per arrivare fino in fondo, sono ancora tanti i punti che bisogna collezionare: "In ogni vittoria dobbiamo pensare che nella successiva partita dobbiamo fare qualcosa di più. Sul campionato bisogna fare più punti possibili e reagire, al massimo. Poi... quanto è bello vincere in trasferta? Ti dà una carica incredibile, non solo a te, ma anche ai tifosi perché poi vengono allo stadio, alla partita successiva. Ecco, per vincere il campionato bisogna vincere queste partite. Magari non le vinceremo tutte ma siamo competitivi per vincere ovunque".