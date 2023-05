Palermo, Corini: “Dispiace aver fallito l’obiettivo davanti a 32 mila tifosi”

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha commentato il pareggio contro il Brescia che estromette i rosanero dai playoff. “Disputato un primo tempo sufficiente e non a livello della crescita fatto nelle ultime partite. La delusione è stata grande e abbiamo preso una musata incredibile. So cosa vuol dire indossare questa maglia ed ho spinto i ragazzi e so che vuol dire subirne il peso ma stasera smarrita l’identità stasera. Il Brescia ha messo tutte le risorse possibili nella ripresa e abbiamo incassato la rimonta. Il grande rammarico è non aver vinto davanti a 32 mila tifosi. La Regina ha meritato visto il percorso ma oggi non siamo stati bravi a non aver portato in campo ciò che avevamo costruito”.