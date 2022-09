Palermo, Corini: “Dobbiamo tornare in A. Per City Group prendere club rosanero…”

Prima conferenza stampa del tecnico del Palermo Eugenio Corini dal ritiro di Manchester. “Penso che per il City Group acquisire il Palermo sia stata una grande opportunità. Loro sono vicini e fondamentali per il futuro della squadra. Dobbiamo portare il Palermo dove merita. Per i ragazzi stare qui è una motivazione in più ma anche il nostro centro sportivo rappresenterà determinati valori; non sarà grande come questo ma della stessa importanza. Qui abbiamo visto il massimo. Questo centro è stato studiato per le squadre di calcio, si vede. Tutto è a un livello straordinario, puoi sviluppare i temi che hai in testa nella migliore maniera. Broh? Farà un’altra settimana di differenziato. Valente sta lavorando e domani rientra con la squadra, sarà disponibile per la partita col Nottingham Forest”.