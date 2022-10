Palermo, Corini: “Dopo vantaggio Ternana materializzati fantasmi del passato”

Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per il Palermo che si trova in piena zona retrocessione in Serie B dopo otto turni. Rosanero oggi ko nettamente contro la Ternana che ha sconfitto i siciliani dopo 20 anni. Il tecnico del Palermo Eugenio Corini nella conferenza stampa post partita ha analizzato il match: “La Ternana è una squadra molto fisica e abbiamo sofferto nelle palle inattive. Nel primo tempo non abbiamo giocato male anzi siamo andati vicino al vantaggio ma dopo il primo gol della Ternana si sono materializzati i fantasmi del passato e siamo crollati dal punto di vista mentale forzando qualche giocata. La Ternana meritava di vincere oggi e per noi è un momento no. Lo affronteremo e solo con il lavoro potremo uscirne fuori. Al Barbera arriva il Pisa e sarà una partita importante ma noi dobbiamo dare delle risposte sabato. Quando le sconfitte diventano troppe bisogna mettere energie. Dobbiamo reggere l’urto dal punto di vista mentale e portare la partita dove vogliamo noi e non dove vogliono gli avversari. Abbiamo le risorse per affrontare questa situazione” afferma Corini.