Palermo, Corini: “Frosinone partita importante. Ecco cosa ho detto alla squadra”

Il Palermo si prepara alla partita di campionato contro il Frosinone di sabato pomeriggio e mister Eugenio Corini ha presentato in conferenza stampa i temi caldi della sfida e non solo. Il tecnico ha parlato dello stato della squadra dopo la vittoria importante ottenuta contro il Genoa e di cosa si aspetta per il futuro. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

Ancora sul suo Palermo e sulle idee per il futuro: "Siamo agli albori di un progetto tattico, intravedo delle cose, in alcune parti di partita a Reggio avevo visto del buono, sembrerà strano. Ho visto dei miglioramenti contro il Genoa. Vedo delle cose ma so anche che è un lavoro continuo. Il livello va portato sempre più in alto, lo dico sempre alla squadra. Ho fatto settimane tipo di allenamento, vogliamo chiudere questo percorso al meglio con questa gara facendo risultato. Poi consolideremo i nostri progressi".