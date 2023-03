Palermo, Corini: “Tre mila tifosi a Parma spingeranno i nostri ragazzi”

Alla vigilia della trasferta sul terreno del Parma, il tecnico del Palermo Eugenio Corini in conferenza stampa ha presentato il match del Tardini: "La forza di questa squadra è di reagire a ogni difficoltà. L'obiettivo è ormai ben definito, ci stiamo confrontando con squadre costruite per andare in Serie A, ma siamo in piedi e vogliamo giocarci le nostre possibilità dando il meglio di noi stessi. Al Tardini ci saranno 3 mila tifosi rosanero che ci sosterranno. I tifosi devono essere orgogliosi dei nostri ragazzi perché questa squadra sa reagire alle difficoltà". Il Palermo andrà a Parma con tante assenze per infortunio.