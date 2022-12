Palermo, Corini: “Il Como è una squadra importante. Il mercato cambia gli equilibri”

"Il Como è una squadra importante che ha avuto delle difficoltà, frutto della competitività d questo campionato. Stimo tanto il loro allenatore, possono giocare con 3 attaccanti o con 2. Hanno un centrocampo di palleggio e di inserimento con due laterali che spingono. Abbiamo piena consapevolezza del valore dell’avversario e quest’anno lo sono tutti. Il percorso ci sta dando sempre più certezze. Spesso si dimentica il punto di partenza e io vorrei ricordarlo. Ricordatevi da dove siamo partiti, so che non dovrei dirlo sempre ma se viene fatta una riflessione io devo ricordare questa cosa. Abbiamo dovuto sviluppare una determinata situazione tattica, mettere in condizione molti giocatori che hanno vissuto un’estate particolare. Il campionato non ti aspetta. C’è un lavoro anche nell’aspettare e ripartite, le ripartenze non vengono fatte a caso. L'obiettivo è molto chiaro, sappiamo tutti dove vogliamo arrivare ma oggi il mio sogno è fare una grande partita col Como e vincerla. Non posso andare oltre. Oggi non sappiamo quale sarà il futuro, possiamo solo pensare alla prossima partita. Bastano due partite positive per andare su o 2 negative per trovarsi in una situazione di difficoltà. Dobbiamo ottimizzare la vittoria col Benevento. Vediamo come si arriverà a gennaio e al mercato. Gli equilibri col mercato potrebbero cambiare".