Palermo, Corini: “La classifica non è solo colpa nostra. Saric non è disponibile”

"Saric è convocato ma non sarà un disponibile, visto che è un ritiro lungo verrà per lavorare con noi. Vido ha fatto una prova prima del match col Venezia ha iniziato ad avvertire qualche fastidio, in questi giorni ha lavorato ed oggi ha fatto il primo lavoro con noi ed è disponibile per il match. Gomes ha avuto una gastroenterite virale, non disponibile per il match ma partirà comunque con noi. Nell’ultima partita abbiamo commesso degli errori e dobbiamo capire su cosa lavorare. Abbiamo la voglia di far bene. Per quanto riguarda Gomes, è diventato importante, sa prendere velocità al gioco. Sul cambio gioco non è veloce, ma abbiamo lavorato anche sul cambio ruolo. Abbiamo 3 partite, e stiamo lavorando anche su Leo insieme a Claudio, sperando anche di recuperare Saric. Il morale è sempre un fattore da tenere sott’occhio. Non abbiamo fatto risultato, potevamo far punti in entrambe le partite (sia Venezia e Cosenza). In parte è colpa nostra e in parte no, nella partita col Venezia ha fatto la differenza. Abbiamo messo tanti giocatori in aerea e purtroppo non siamo mai riusciti a gestire e far gol. Abbiamo avuto diverse occasioni, come col rigore che poi ce stato tolto. Abbiamo sofferto soprattutto nei 15m finali del primo tempo. Di Mariano ha sempre lavorato bene, e anche Nicola Valente sta facendo bene ed è stato pericoloso con la palla per Di Marino. Gli avversari purtroppo erano di qualità e non riesci a portare a casa il risultato, ma l’atteggiamento di Valente è quello giusto".