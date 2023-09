Palermo, Corini: “La società mi ha detto di non scendere dal quinto posto…”

Intervenuto in conferenza stampa, Eugenio Corini ha presentato la sfida Venezia- Palermo in programma per martedì. Il tecnico rosanero ha fatto una prima disamina della scorsa gara contro il Cosenza, poi ha parlato della vera e propria partita.

COSENZA: L'allenatore è dispiaciuto per la sconfitta ma fa oro dell'atteggiamento di squadra, che mai ha mollato durante l'intero corso della gara. "L’atteggiamento per me è stato corretto e nel secondo tempo abbiamo avuto dati migliori. Complessivamente per me la partita è stata fatta. Sappiamo di dover essere protagonisti, ma ci rifaremo alla prossima. La società mi ha chiesto di stare sempre tra il quarto e quinto posto". Spostandosi alla prossima sfida di Venezia: "Vogliamo fare una grande prestazione. Il Venezia è una squadra importante, hanno confermato tutti i centrali e consolidato un lavoro sviluppato bene. Ha tutte le caratteristiche per essere protagonista in categoria sia curiosi di vedere come andremo a confrontarci con loro. Il rammarico di non aver fatto risultato positivo l’anno scorso è grande. Abbia mo l’occasione di fare una grande prestazione andiamo con la voglia di fare una gara importante e vincere".