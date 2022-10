Palermo, Corini: “La vittoria la dedico ai tifosi. L’obiettivo è salvarci”

Eugenio Corini , allenatore del Palermo , ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in trasferta contro il Modena . I rosanero tornano al successo dopo tre pareggi e due sconfitte, grazie ai gol di Brunori e Valente . Questa l'analisi del tecnico:

"Bisogna avere fede e convinzione, e questo lo abbiamo fatto. Dedico un pensiero al muro rosanero che ci ha accompagnato in trasferta. Ci dicono cosa vuol dire stare vicino alla squadra nei momenti di difficoltà. Lo dico da parte mia e di tutti coloro che erano qui oggi. La ripartenza? Quando ripartiamo vuol dire che abbiamo delle attitudini per farlo. Non abbiamo consolidato un possesso ma siamo andati alla ricerca del secondo gol. Valente? È stato un disguido. Pensavo che avesse i crampi ma c’è stato un po’ di confusione nei momenti dei cambi. Crivello? Si è fatto trovare pronto ed ha fatto un’ottima settimana. Lui ha dato un segnale importante, come Devetak la scorsa settimana. Stiamo lavorando tanto, nonostante gli ultimi risultati sopratutto a Terni. Su quello abbiamo lavorato e la squadra ha reagito. Abbiamo creato le premesse con Pisa e Cittadella per vincere la partita di oggi. Il livello del campionato è molto alto, bisogna dare continuità a questa inversione di marcia. Il City è una società che da sostegno ogni giorno, le aspettative si sono alzate ma il focus è quello di consolidare la categoria. Con grande umiltà, dobbiamo andare step dopo step. E pensare a questo. Nei prossimi anni sicuramente potremo costruire".