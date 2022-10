Palermo, Corini: “Meritavamo la vittoria e c’è delusione per il pareggio”

Il Palermo non riesce più a vincere. Al "Barbera" nonostante il doppio vantaggio, la squadra rosanero è stata ripresa sul 3-3 dal Pisa che fuori casa aveva raccolto appena 4 punti. Rammaricato il tecnico siciliano, Eugenio Corini che ai microfoni di 'Sky' ha commentato il pareggio: "C'è rammarico, eravamo in vantaggio 3-1 ed è un peccato averla pareggiata. Non siamo stati bravi a gestire il vantaggio oggi contro il Pisa. Anche dopo il 3-3 abbiamo spinto, abbiamo colpito un palo e la delusione è tanta per una vittoria che avremmo meritato. Qualche difetto su cui lavorare c'è ancora, ma l'atteggiamento e lo spirito visto oggi sono quelli giusti. Dopo due mesi di lavoro oggi c'è stato un miglioramento. Questo è un campionato che non aspetta nessuno e bisogna starci dentro anche nelle difficoltà. Il pari di oggi è una base, un punto di partenza su cui costruire il futuro. Noi sappiamo bene il nostro punto di partenza, ma ora dobbiamo reagire e lavorare".