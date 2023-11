Palermo, Corini: “Mi aspetto continuità. Coulibaly titolare? Vediamo…”

"Consapevoli di affrontare un avversario difficile, arriviamo con un match giocato in settimana ma con energie positive". È con queste parole che Eugenio Corini ha presentato la gara di campionato tra Palermo e Cittadella. L'allenatore ha parlato in conferenza stampa facendo riferimento anche alla precedente vittoria contro il Brescia, valida per il riscatto di squadra.

GARA: "Brescia ci ha lasciato tanto. In particolare mi aspetto continuità sull’atteggiamento e sulla voglia. Il campionato è complicato, difficile e lungo. A cosa dovremo stare attenti domenica? Giocano con il 4-2-3-1 aggressivo, alternano molte variabili, e hanno una difesa molto aggressiva che ti costringe a giocare male per così dire. Dovremo essere bravi ad uscire dalla pressione, abbiamo già lavorato a livello tattico in quest'ottica e sappiamo come fare". Poi, Corini ha lasciato spazio all'idea della giornata: "Riproporre Coulibaly dall’inizio? Abbiamo preso il rischio mercoledì, una settimana tipo avrebbe permesso il recupero. È una riflessione che farò, mi ha dato quello che aspettavo e speravo. Farò le mie valutazioni con lo staff domani e decideremo".