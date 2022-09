Palermo, Corini: “Nel complesso meritavamo il pari. Gara equilibrata”

"Gara equilibrata, le due squadre hanno proposto gioco e noi abbiamo mantenuto equilibrio. C'è grande rammarico per il gol subito, con una deviazione. Nella ripresa abbiamo disputato una ottima partita, non siamo riusciti ad andare in gol e c'è tanto rammarico. Tuttavia, bisogna valutare il punto di partenza e i miglioramenti fatti nel tempo. Nel complesso, meritavamo di portare a casa un punto. Stiamo costruendo una identità, abbiamo chiare quali difficoltà affronteremo quest'anno. E' normale che una partita come quella di Frosinone sia molto sentita, e che ci sia rammarico, ma sappiamo che dobbiamo lavorare sulle virgole. Ritiro a Manchester? Se ne è parlato 3 settimane fa: è una chance importante per lavorare a fondo".