Palermo, Corini: “Non meritavamo la sconfitta. Vedo un futuro roseo”

Eugenio Corini , allenatore del Palermo , ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in trasferta contro il Cosenza per 3-2. Queste le parole del tecnico rosanero:

"È stata una partita ben giocata da entrambe le squadre che hanno provato a superarsi. Eravamo andati in vantaggio, facendo un bellissimo gol. Peccato aver subito la reta all’ultimo minuto del primo tempo. Ha riequilibrato la gara. Il secondo tempo è partito sulla falsa riga del primo. Loro hanno trovato il gol del 2-1 su una ribattuta di un calcio d’angolo. La partita era aperta e c’è grande rammarico per la rete del 3-2, dove sicuramente possiamo e dobbiamo lavorare meglio. Peccato per l’occasione finale perché nel complesso non meritavamo di perdere. Il risultato più corretto sarebbe stato il pareggio. La maglia del Palermo ha un peso importante. Noi siamo una neopromossa ed il club è stato acquistato da una proprietà importante. Abbiamo una visione sul futuro ed abbiamo di fronte un realtá come il difficile campionato di Serie B. Dobbiamo affrontarlo con grande spirito, mettendo il massimo in partita. Sarà un sali e scendi per tante squadre. Bisogna avere equilibrio nei momenti difficili e anche in queste partite che si giocano sempre sull’ultima situazione. Oggi portiamo a casa una prestazione che consolida le ultime fatte".