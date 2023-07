Palermo, Corini: “Non siamo la squadra favorita ma vogliamo essere protagonisti”

Direttamente dal ritiro di Ronzone, Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare degli obiettivi del Palermo. La prossima è una stagione importante e l'allenatore, come la squadra del resto, punta ad alzare l'asticella: "No, non siamo e non ci consideriamo la squadra favorita alla vittoria finale. Ma posso dire che siamo una squadra importante, proprio come le altre. Abbiamo grandi ambizioni e vogliamo essere protagonisti". I rosanero puntano a tornare in Serie A il prossimo anno, magari vincendo il campionato e regalando nuove emozioni ai tifosi.