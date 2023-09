Palermo, Corini: “Prestazione di livello che ci dà autostima. Per Insigne…”

Una bella prestazione ha regalato altri tre punti al Palermoche ora vola via in classifica verso la zona di vertice. Sulla vittoria per 3-1 contro la Feralpisalò si è espresso Eugenio Corini, il quale ha elogiato il gioco dei suoi ragazzi: "Non ho dubbi, è stata una prestazione di livello - ha esordito l'allenatore in conferenza stampa -. Abbiamo creato diverse occasioni e segnato tre gol. Una partita disputata come si doveva, ora ci darà autostima. L'ho detto, è questo il tipo di calcio che chiedo e che voglio vedere". Poi, sul migliore in campo Leo Stulac: "L'ho stimolato molto e lui ha risposto così. E' un giocatore dalle grandi qualità e capacità, deve solo essere bravo a capire il contesto della gara per comprendere come gestirlo nel migliore dei modi".