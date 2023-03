Palermo, Corini: “Prossime due partite contro Cittadella e Modena importanti”

Il Palermo si reca sul terreno del Cittadella e oggi mister Corini ha presentato il match in conferenza stampa: "Nelle ultime due gare è mancato davvero poco per portare l'intera posta in palio. Contro Cittadella e Modena vogliamo il massimo. I nostri avversari di domani si difendono con un blocco alto, vengono ad aggredire. Serve la capacità di capire come creare superiorità o qualche giocata diretta può aiutarci. Queste due partite sono molto importanti. Un campionato che vive sull’equilibrio dove i punti saranno pesantissimi: i margini di punti per i playoff non si sa ancora quale siano”.