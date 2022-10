Palermo, Corini: “Ripartire con la Ternana. Delusione enorme perdere col Sudtirol”

Il tecnico rosanero è partito subito dall'importanza della sfida e da cosa i suoi non dovranno sbagliare: "Quali errori non bisogna fare a Terni? La sconfitta con il Sudtirol è stata una delusione enorme per noi in primis. Non è stata sicuramente una gara brillantissima. Ho cercato di far capire ai ragazzi gli errori fatti. Nell'ultimo periodo abbiamo perso troppe gare e dobbiamo avere le giuste risorse per trovare le motivazioni".