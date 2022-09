Palermo, Corini: “Rosa con giocatori di qualità ed esperienza. La Reggina è forte”

"Per la parte che ho vissuto io, è stato fatto un bellissimo lavoro di completamento, per portare valore ad una rosa con tanti ragazzi che avevano fatto bene in Serie C. Andava consolidato l'organico con gente di qualità ed esperienza, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ci vorrà del tempo per assemblare tutto, i giocatori sono arrivati scaglionati nel tempo e bisogna capire che percorso hanno fatto, ma penso che vedremo i frutti nel tempo. Rivoluzione? Sicuramente nella partita scorsa sono stati fatti dei cambi, a cui vorrò dare continuità per mettere in campo l’idea che ho in testa. Loro potranno mettersi in mostra e far vedere il motivo per cui sono stati portati a Palermo. Sono arrivati tantissimi giocatori, sarà fondamentale concentrarci sull’obiettivo che ci eravamo prefissati: cercheremo di portare a casa più punti possibili, aver un tifo che ci sproni a fare risultato. La Reggina è molto forte, ha molto entusiasmo. Viene da due vittorie in tre gare: nell’ultima, dove è stata aiutata dall’espulsione avversaria, hanno dominato".