Palermo, Corini: “Sconfitta immeritata, meritavamo il pari contro il Venezia”

Sconfitta pesante per il Palermo battuto dal Venezia al Barbera. Il tecnico rosanero Eugenio Corini ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Sky: "Una partita decisa dagli episodi. Sbagliamo il rigore con Brunori e poi annullano un gol per il fuorigioco di Soleri che fatico a comprendere. Avremmo meritato il punto. La partita e' stata aperta, abbiamo sofferto gli ultimi 20 minuti del primo tempo. Abbiamo creato spesso le premesse per essere pericolosi. Nel secondo tempo abbiamo giocato, spinto, consapevoli del fatto che il valore complessivo del Venezia è importante. E’ un campionato equilibrato, pensiamo una gara alla volta e di fare il meglio possibile. Affrontiamo squadre di livello alto, una alla volta prepareremo le gare al meglio sperando in un pizzico di fortuna che oggi non c’è stata. Difficile spiegare le due sconfitte dopo le soste. La squadra non meritava di perdere, faccio fatica a dare un giudizio sul perché. La squadra la prestazione l’ha fatta. La sconfitta non è dovuta alla pausa. Abbiamo trovato un equilibrio, Valente ha lavorato bene soffrendo contro una catena forte. Lui ha fatto questo ruolo nelle ultime partite, lavorando su una ventina di metri in più”. Brunori? "Matteo deve stare sereno, i rigori li ho tirati anche io in carriera e ne ho sbagliati tanti decisivi. Sbagliare succede, l'importante e' ripartire".