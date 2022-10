Palermo, Corini: “Soffriamo per i risultati ma a Modena cambiare marcia”

Il Palermo in cerca di riscatto sul terreno del Modena. La compagine rosanero è attardata in classifica e lotta per la salvezza. Oggi in sala stampa il tecnico Eugenio Corini ha presentato il match contro i canarini: “C’è molto dispiacere per Elia, un ragazzo di 23 anni con tanto talento che stava facendo molto bene. Avrà una carriera luminosa, la sua importanza è sotto gli occhi di tutti. È una sofferenza per noi non portare risultati ai nostri tifosi, che so che saranno tantissimi a Modena, ma devono sapere che da parte nostra c’è la volontà di portare loro soddisfazioni e di reagire a questo tipo di situazione."