Palermo, Corini: “Soleri fatto gol come Rummenigge ai Rangers poi annullato”

Al termine dell'amichevole Bologna-Palermo 2-2, Eugenio Corini si è presentato in conferenza stampa per parlare della sfida. Un test che ha dato tante risposte all'allenatore dei rosanero, contento del lavoro della squadra: "Abbiamo fatto un lavoro importante l’anno scorso, con grandi cambiamenti. Vogliamo dare continuità quest’anno, alzando il livello della rosa. Ora c'è grande partecipazione in squadra e per avere il posto da titolare devi guadagnartelo. Vedi Soleri, non ho mai avuto dubbi su di lui. È un giocatore molto importante per noi, il suo gol mi ha ricordato quello di Rummenigge in un Inter – Rangers poi annullato".