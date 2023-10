Palermo, Corini: “Spezia squadra aggressiva, è una partita trappola”

"L’unica partita che conta è quella che dobbiamo fare, non ho nessun tipo di pensiero sulle altre. Non mi riguardano. Però dico occhio, perché è una partita trappola lunedì" . È con queste parole che Eugenio Corini ha presentato la sfida contro lo Spezia . La gara andrà in scena questo lunedì e l'allenatore avverte il Palermo riguardo gli avversari, sono di grande livello e sanno fare male. Bisognerà fare molta attenzione dopo la sosta.

PARTITA: "Alvini ha una squadra molto aggressiva che ti viene a prendere molto alto. Hanno qualità soprattutto sugli esterni. Però in queste due settimane abbiamo lavorato tanto su di loro, su come uscire dalla loro pressione e come posizionarci dietro per non subire attacchi. Speriamo vada bene. Dobbiamo essere bravi a leggere alcune situazioni" ha concluso l'allenatore rosanero riguardo la gara e gli avversari. Successivamente, Corini ha parlato di convocati e infortunati: "È stata una sosta lunga, l’unica cosa positiva è aver recuperato i nazionali al meglio, soprattutto Lund che fa viaggi oltre oceano. Dispiace per Elia, ci da tanto ed è un peccato non averlo con noi. Di Mariano ha svolto tutto l’allenamento di ieri e a fine seduta ha avuto un risentimento, confermata lesione al flessore. L'obiettivo è recuperarlo entro la sosta, come per Coulibaly. Buttaro, invece, contiamo di recuperarlo al massimo ad inizio prossima settimana".