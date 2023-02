Palermo, Corini: “Squadra in crescita e i tifosi apprezzano”

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha commentato il buon pareggio casalingo contro la capolista Frosinone: "Abbiamo giocato una buona partita come del resto il Frosinone. Anche dopo il loro pareggio abbiamo lavorato bene e si vede che stiamo cercando di alzare il livello di mentalità e intensità. La tifoseria rosanero ha apprezzato la nostra prestazione. Sappiamo anche che ogni partita è una prova, come la prossima col Sudtirol. Aver tenuto la nostra identità contro la capolista è un gran segnale. Questo percorso va portato avanti. Prendere giocatori come Verre e Tutino fa sì che aumenti la nostra ampiezza, andiamo a riempire l'area con chi ha il gol nelle gambe".