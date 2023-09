Palermo, Corini: “Südtirol imbattuto, ma noi conosciamo le nostre qualità”

Eugenio Corini ha le idee chiare riguardo la prossima gara. L'allenatore del Palermo è intervenuto in conferenza stampa e ha presentato la sfida contro il Südtirol, in programma per domenica 1 ottobre. "È una grande squadra difficile da affrontare. Ma abbiamo piena consapevolezza che dovremo mettere qualcosa in più. Servirà lo spirito giusto".

ASSENZE: "Insigne ha fatto tutto la rifinitura e non stava molto bene. È un virus intestinale, ha 38 di febbre e non sarà della partita. Mentre Mateju è recuperato, valuterò domani mattina cosa fare: ha retto molto bene la rifinitura e dovrò capire se potrà far parte della partita o meno. Il suo è un problema articolare alla caviglia, vedremo...". Riguardo la miglior partenza in Serie B nella storia del club: "Sono felice ma conta quello che faremo dopo, non ora. È un traguardo di cui avevamo bisogno comunque e ora ci aiuterà a fare ancora meglio. Bisoli? Ha una ricerca del gioco diversa rispetto all’anno scorso: verrà a fare la sua partita, ma noi saremo pronti".