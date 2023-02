Palermo, Corini: “Ternana avversario senza riferimenti per noi”

Alla vigilia di Palermo-Ternana il mister rosanero Eugenio Corini in conferenza stampa ha presentato il match di Serie B: "Siamo contenti che abbiamo ricreato entusiasmo e lo stimolo è continuare a migliorare in campo. Provo sempre a spingere al massimo e penso che siamo sulla giusta strada. Contro la Ternana sarà una partita dove non avremo riferimenti: dobbiamo viverla con equilibrio e cuore”. La Ternana con in panchina Cristiano Lucarelli si presenterà al Barbera con alle spalle una lunga serie di risultati negativi. Il Palermo però non farà sconti visto che punta ai playoff.