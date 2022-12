Palermo, Corini: “Tornare a Brescia è speciale. Vogliamo chiudere al meglio”

"Per me tornare a Brescia è speciale, fa parte della mia vita personale e sportivo. A Brescia c'ho giocato e allenato e ho vissuto emozioni forti. La squadra ci ha permesso di andare in A, lo scorso anno l'abbiamo sfiorata e ci siamo lasciati perché era il momento giusto per lasciarci. Brescia non sarà mai una partita come le altre. Chiudere un girone di ritorno equilibrato, abbiamo trovato continuità a livello di prestazioni e risultati e vogliamo chiudere cercando di portare a casa il miglio risultato possibile. Non mi sbilancio, è un campionato equilibrato e bisogna pensare una gara alla volta. Metterò in campo chi riterrò più pronto. Stage di Brunori in Nazionale? Matteo era molto entusiasta dell'esperienza che ha vissuto. Già ieri voleva lavorare con la squadra, ma dopo che è andato a Coverciano era giusto che facesse un lavoro differenziato. L'ho visto carico e motivato. Questo stage gli è servito a capire che status si è guadagnato con il duro lavoro. Ogni step è una responsabilità in più. A lui chiedo sempre una responsabilità in più in termini di atteggiamento, visto che Floriano è il capitano ma in campo la fascia la indossa Brunori. Deve dimostrare una continua crescita consolidando questo livello, sentendosi questa responsabilità. Ha margini per crescita".