Palermo, Corini: “Torno con senso di responsabilità. Obiettivo vincerle tutte”

Il mister si è presentato alla stampa dopo aver preso la guida tecnica della squadra.

Redazione ITASportPress

Conferenza stampa di presentazione per il mister del Palermo Eugenio Corini arrivato dopo l'addio di Baldini. Il neo allenatore ha parlato ai media presenti relativamente alle ambizioni per questa stagione in Serie B ma anche a livello personale.

Di seguito una parte delle sue parole più importanti:

"Premetto che per me questa è una giornata importante: torno con un grande senso di responsabilità. Volevo rivolgere un pensiero a Zamparini, con lui ho avuto un rapporto conflittuale ma vi era stima reciproca. Un'altra persona molto importante per me fu mister Baldini che fu esonerato a gennaio nell'annata in cui andammo in A. Baldini ha fatto un lavoro straordinario e ha raggiunto l'obiettivo. Volevo fare i complimenti a lui e a tutti i dirigenti che hanno accompagnato il Palermo in questa risalita. Voglio ringraziare anche il City Group, sono stati giorni lunghi. Questo mi inorgoglisce perché sono state fatte riflessioni in profondità".

Corini ha poi proseguito: "Quando ho allenato in Serie B l'ho fatto per vincere, accettando questo tipo di progetto di stabilità ho fatto un passo indietro dal punto di vista sportivo. Marwood ieri era presente all'allenamento e questo è stato un grande gesto di attenzione, lavoreremo al meglio possibile per i nostri tifosi. Vogliamo avere un rapporto chiaro sull'obiettivo della squadra e sul percorso di crescita che dovremo fare tutti insieme"

Sulla squadra e gli obiettivi: "Noi in campo vorremo avere l'atteggiamento giusto per vincere tutte le partite. Questa squadra ha vinto la Serie D, poi è uscita con l'Avellino ai playoff l'anno dopo. Negli ultimi playoff mi venivano i brividi a vedere le partite del Palermo al 'Barbera'. Questa è una categoria importante che rispetta le ambizioni della piazza. Abbiamo una rosa che ha un determinato valore, la miglioreremo per stabilizzare la categoria".

Facendo un passo indietro sul mister uscente: "Baldini? Non l'ho sentito in questi giorni, gli ho fatto i complimenti dopo la promozione. La squadra è stata costruita sulle idee di Baldini. Modulo? A me piace giocare con gli esterni in campo, cercheremo di capire in base alle caratteristiche dei giocatori".

Per la stagione che sarà e la composizione dello staff: "Le motivazioni sono alte. Questi ragazzi sanno la fatica che hanno fatto per arrivare fin qui. Bisogna dare sempre qualcosa in più. Staff? Voglio portare con me quattro persone. Appena avremo le conferme verrà tutto comunicato".