Palermo, Corini: “Un passo indietro rispetto a prima. I fischi? Sono d’amore”

"Sapevamo di affrontare una squadra che difende compatta. E noi abbiamo complicato il match ancora di più. Oggettivamente la squadra l’avevo vista bene. Avevo una percezione di poter fare una certa partita, ma non eravamo fluidi, come se avessimo un tempo in meno per effettuare la giocata. Identità? Ci stiamo lavorando. Ed è chiaro che oggi è stato un passo indietro: quello che avevamo in testa ci è riuscito al 25%. Dobbiamo pensare al percorso. Nel complesso potevamo anche portare a casa un pareggio e nessuno poteva dire nulla. Ma l’avversario è stato più bravo a leggere certe situazioni. Onestamente non mi aspettavo di fare questo tipo di partita. I fischi dei tifosi? Se perdi in casa è comprensibile la delusione, sono fischi d’amore. Il tifoso va rispettato nelle sue espressioni. Dobbiamo renderli orgogliosi: oggi li capisco. Quando manca lucidità è difficile essere veloci. Negli ultimi 25 minuti serve anche un attaccante che esce: l’ansia di pareggiare ci ha penalizzati. Pensavo di pagare qualcosa all’inizio, ma pensavo anche che il lavoro di resistenza venisse fuori. Spero venga fuori a Terni, dove vogliamo fare un risultato positivo".