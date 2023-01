Palermo, Corini: “Verre lo porto ad Ascoli. Mercato? Ci servono due elementi”

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini in conferenza stampa ha presentato il match contro l'Ascoli in trasferte: "Il nostro è un gruppo forte e quando si crea una tale identità i nuovi arrivati si integrano molto facilmente. Rispetto alla gara di andata contro l'Ascoli siamo cresciuti, ma dobbiamo andare avanti gara dopo gara con la massima umiltà. Hanno migliorato un collettivo già forte e l'ambiente è caldo. Per portare via punti da Ascoli servirà una buona partita. Verre verrà ad Ascoli. Mercato? Arriveranno altri due rinforzi, un difensore e un esterno di sinistra"