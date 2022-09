Palermo, Corini: “Vogliamo cancellare l’ultima sconfitta. Servirà umiltà e rispetto”

"L’approccio deve essere sempre quello di considerare ogni momento come qualcosa di importante. Il Sudtirol ha avuto qualche difficoltà iniziale, ma ora è arrivato Bisoli e hanno fatto 7 punti. E’ un allenatore esperto che ha saputo valorizzare la rosa a disposizione. Affronteremo l’avversario con umiltà e rispetto, ma consapevoli di avere le qualità per vincere la gara. Rischio di una partita chiusa contro il Sudtirol? Loro fanno un 4-4-2 molto compatto, con le punte che lavorano anche in fase di non possesso. Ed in difesa hanno anche un centrale esperto come Masiello. E’ una squadra fastidiosa e che ha ritrovato entusiasmo. Una squadra solida che sa fare male in contrattacco. Serviranno equilibrio ed efficacia. Noi saremo quasi al completo, con l'unica assenza di Bettella. Manchester è stata un’esperienza per tutti e ci ha dato la percezione che City Group tiene al Palermo. Sono segnali molto importanti. Per me è stata un’esperienza bellissima avere così tanto a disposizione. Secondo me l’abbiamo sfruttato nella maniera migliore. Gomes? E’ un ragazzo molto intelligente, sa stare bene in campo e aiuta chi gli sta intorno. Ho visto tutti i ragazzi con la voglio di cancellare l'ultima sconfitta. Voglio rivedere le indicazioni viste contro il Nottingham Forest. E’ previsto all’interno del nostro sistema, ma abbiamo tante soluzioni anche l’attacco 2-1".