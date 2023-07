Palermo, Corrado nome nuovo per la difesa ma la trattativa è complicata

Il giocatore ha dato il suo via libera per tornare in Sicilia, ma ci sono due macro problemi legati alla Ternana

Le amichevoli hanno regalato buone sensazioni ma per il Palermo c'è ancora qualche dettaglio da limare sul mercato. In particolare, i rosanero sono alla ricerca di un terzino a cui affidare le chiavi della fascia sinistra. Negli ultimi giorni ha preso sempre più consensi il nome di Niccolò Corrado,laterale classe 2000 di proprietà dell'Inter ma in prestito biennale dalla scorsa stagione alla Ternana. Secondo quanto riportato da Calciorosanero.it, il suo nome è tra i preferiti per Eugenio Corini e lo stesso calciatore ha aperto ad un rientro in Sicilia.