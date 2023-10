Palermo, Coulibaly: “Pronto a tutto per questa piazza. Barbera incredibile”

Il Palermo vola in campionato ed è ad un passo dall'agganciare anche il Parma al primo posto. Segreto della squadra di Eugenio Corini è certamente l'unità di intenti, l'essere quasi una famiglia composta da non undici ma ben oltre 25 giocatori. Tra questi anche Mamadou Coulibaly , arrivato quest'estate ma già completamente ambientato nei colori e nell'ambiente rosanero.

LAPIAZZA: "Mi sono ambientato subito perchè ho trovato brave persone e un gruppo che mi ha accolto alla grande - ha dichiarato il centrocampista ai microfoni di TGS -. So che posso dare di più fisicamente e spero di riuscire a farlo, perché Palermo è una piazza importante a cui voglio dare tutto, a maggior ragione per questi tifosi". Proprio ricollegandosi al discorso tifosi, Coulibaly ha parlato dell'incredibile spinta del Barbera: "Nelle prossime partite giocheremo molto spesso in casa e credo vada sfruttato l’effetto Barbera. Il sostegno del pubblico è molto importante per noi. Loro ci danno una grossa motivazione a spingerci oltre i nostri limiti... Poi fare gol al 90′ è una bellissima emozione. Spero arrivi anche per me prima o poi".