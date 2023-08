Palermo, dalle amichevoli al mercato: di cosa ha bisogno la squadra di Corini

Si è presentato in ottima forma il nuovo Palermo in queste amichevoli pre stagionali. Quattro per la precisione, in cui i rosanero hanno messo in mostra una rosa particolarmente rinforzatae studiata per la promozione diretta in Serie A, seppur tutt'oggi nutra di qualche mancanza. Serve infatti intervenire sul mercato per l'intero versante sinistro, dove poche sono le certezze. In particolare nel reparto arretrato, che nelle ultime amichevoli ha visto un Ceccaroni adattato a terzino. Anche a prevenzione di un possibile infortunio, appare prioritario l'ingaggio di un esterno basso mancino che possa giocare anche da titolare. In quest'ottica, il nome più importante rimane quello di Di Chiara della Reggina.