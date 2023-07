Palermo, Desplanches: “Felice di essere qui, sono giovane e darò il massimo”

Il giovane talento è stato premiato come miglior portiere del Mondiale Under 20 e secondo lui è proprio da lì che è iniziato tutto: "Il Mondiale ha avuto un impatto incredibile nella mia carriera. Mi sono ritrovato a cambiare la Serie C e fare il salto diretto in Serie B. Un’esperienza che mi porterò dietro per tutta la vita". In conclusione, due parole per Mister Bruno Tedino. L'ex rosanero ha allenato Desplanches nei suoi anni di formazione al Trento: "Voglio ringraziarlo. Lo scorso anno mi ha dato fiducia e non era semplice. Ci siamo sentiti e mi ha fatto l'in bocca al lupo".