Palermo, Desplanches: “Mi reputo un portiere molto coraggioso, il mio idolo…”

Un viaggio dal passato verso il presente ed il futuro l'intervista di Icon a Sebastiano Desplanches . Il Magazine mensile dedicato al mondo della moda ha lasciato libertà di parola al portiere del Palermo , il quale si è aperto a quelli che sono stati e che sono tutt'oggi i suoi idoli. E no, non c'è solo Gigi Buffon.

IDOLI: "Inutile dire che il più grande di tutti è stato Buffon - ha esordito il portiere rosanero, che poi è passato ad una prospettiva più contemporanea -. Oggi, però, il mio punto di riferimento è Mike Maignan con cui mi sono allenato spesso ai tempi del Milan. Mi reputo un portiere molto coraggioso, mi faccio valere soprattutto nelle uscite e ho ottime capacità di lettura dell’azione". Queste le parole di Sebastiano Desplanches, che da quando è arrivato a Palermo non ha ancora collezionato nemmeno una presenza. Ma per il classe 2003 ci sarà tempo per dimostrare di che pasta è fatto.