Palermo, Devetak: “Mi ispiro a Mihajlovic. Obiettivo? La Serie A con i rosanero”

Il terzino del Palermo, Mladen Devetak ha parlato oggi in conferenza stampa illustrando i suoi obiettivi: "Mi sono infortunato appena arrivato qui ma ora sto bene e sono a disposizione del tecnico. Conoscevo già questa piazza ed essere qui è un onore per me, così come far parte del City Group. Mi sono ambientato bene anche grazie ai compagni e sono pronto per giocare. A Manchester è stata una esperienza incredibile e io mi sono allenato bene. Il mio primo obiettivo è giocare il più possibile, poi c'è quello di squadra che tutti sanno. Vorrei raggiungere la Serie A con questa maglia. La concorrenza con Sala e Mateju sarà per me uno stimolo per fare sempre meglio. Il mio ruolo è quello di terzino sinistro, ma posso giocare anche al centro. Mi ispiro a Sinisa Mihajlovic, un grande giocatore e tecnico, e cercherò di fare tutto il possibile per ripercorrere la sua carriera".