Palermo, dg Gardini: “Corini ha piena fiducia. I calciatori devono dare di più”

Il Direttore Generale del Palermo Giovanni Gardini ha incontra la stampa al "Tenente Onorato". Il dirigente rosanero ha indicato quali sono le soluzioni per poter uscire dalla crisi visto che il Palermo si trova in zona retrocessione. "I risultati non sono confacenti a quelle che erano le aspettative iniziali. Possiamo uscire da questa situazione solo con il lavoro. I risultati possono arrivare con consapevolezza e lavoro. Il tecnico Eugenio Corini è stata la scelta migliore ed ha piena fiducia visto che il progetto è a lunga scadenza e non può essere valutato in un breve periodo. Il tempo non deve essere un alibi, siamo consapevoli che dobbiamo uscirne tutti insieme con spirito comune. Qui non c'è nessun colpevole se i risultati non sono arrivati. I giocatori devono uscire dal campo con la maglia sudata e poi i risultati arriveranno di conseguenza. Tutti devono dare di più e lo dico ai calciatori e allo staff. Ai tifosi dico che il Palermo è un bene comune e li ringrazio per il sostegno, ma bisogna guardare avanti e aspettarci il cambio di marcia".