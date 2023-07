Palermo, Di Chiara prossimo obiettivo ma c’è concorrenza

Il Bari fa concorrenza ai rosanero per l'esperto terzino. Prima bisognerà capire le intenzioni della Reggina, appesa ad un filo

Un Palermo scatenato sul mercato, fresco di ingaggio dell'attaccante Leonardo Mancuso, va alla ricerca di un terzino, preferibilmente sinistro, in grado di rinvigorire quella fascia a lungo trascurata. Il primo nome segnato nella lista dei rosanero è quello di Pietro Beruatto, ma più interesse chiama invece il profilo di Gianluca Di Chiara. Parliamo di un classe 1993 che è entrato nel mirino del club proprio per la sua esperienza, con il quale può garantire un certo di numero di prestazioni sulla fascia. Il calciatore della Reggina però non rientra solo nei piani dei rosanero e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, registra pure l'interesse del Bari.